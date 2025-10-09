खूनी संघर्ष में बदला जमीन विवाद, खूब चले डंडे-पत्थर, रविदास समाज ने किया हंगामा

पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक रवि सोनेर ने कहा कि, समाज के प्रतिनिधि ज्ञापन लेकर आए। हमने भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊधम सिंह क्रांति सेना और रविदास समाज ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो वे जिला मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया है ताकि स्थिति फिर बिगड़े नहीं। (MP News)