Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पीथमपुर

खूनी संघर्ष में बदला जमीन विवाद, खूब चले डंडे-पत्थर, रविदास समाज ने किया हंगामा

MP News: पीथमपुर के सागौर क्षेत्र में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। हथियारों से लैस हमलावरों ने हमला कर कई लोगों को घायल किया। रविदास समाज ने थाने पर धरना दिया।

2 min read

पीथमपुर

image

Akash Dewani

Oct 09, 2025

pithampur land dispute clash ravidas samaj protest sagour mp news

pithampur land dispute clash ravidas samaj protest sagour (Patrika.com)

Ravidas Samaj Protest:पीथमपुर के सागौर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में सोमवार को शुरू हुआ जमीन विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प (land dispute clash) में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे और पत्थरबाजी हुई, जिससे इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान कई लोग घायल हुए, जिनमें दो महिलाएं और एक युवक भी शामिल हैं। नगर पुलिस अधीक्षक रवि सोनेरमौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। (MP News)

ये है पूरा मामला

बुधवार को रविदास समाज के सैकड़ों सदस्य सागौर थाने पर पहुंचे और आरोपी पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर करीब 3 घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि यह हमला सुनियोजित था और जमीन पर कब्जे के इरादे से किया गया था। लोगों ने बताया कि लगभग 30-40 हमलावर किराए पर बुलाए गए थे, जो गाडिय़ों में सवार होकर आए।

उनके पास चाकू, तलवार, डंडे, पत्थर और बंदूकें तक थीं। हमलावरों ने भोई मोहल्ले में घर तोडफ़ोड़ और गोलियां चलाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और महिलाओं-बच्चों पर भी हमला किया। सुरेश महेश बाड़ोलिया, संगीता बाई, मंजू बाई, अनिल सहित कई अन्य घायल हुए। (MP News)

पहले भी दर्ज हैं अपराध, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई

ऊधम सिंह क्रांति सेना ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ धारा 307 (जानलेवा हमला) और आम्र्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। संगठन का कहना है कि आरोपियों पर पहले से कई केस दर्ज हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। (MP News)

अंबेडकर प्रतिमा स्थापित, भूमि पर सामाजिक गतिविधियों का दावा

विवादित भूमि पर रविदास समाज ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी है। समाज का कहना है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है और वे यहां अंबेडकर चौक बनाना चाहते हैं। वहीं, विरोधी पक्ष इस भूमि पर स्वामित्व का दावा कर रहा है, जिससे विवाद और गहराता जा रहा है। (MP News)

पुलिस का भरोसा और भविष्य की चेतावनी

पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक रवि सोनेर ने कहा कि, समाज के प्रतिनिधि ज्ञापन लेकर आए। हमने भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊधम सिंह क्रांति सेना और रविदास समाज ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो वे जिला मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया है ताकि स्थिति फिर बिगड़े नहीं। (MP News)

ये भी पढ़ें

RSS प्रचारक के साथ SI ने की बदतमीजी, थाने के सामने कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ
सीहोर
sehore rss pracharak insulted hanuman chalisa SI line attach mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Pithampur / खूनी संघर्ष में बदला जमीन विवाद, खूब चले डंडे-पत्थर, रविदास समाज ने किया हंगामा

बड़ी खबरें

View All

पीथमपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

टीवी की किस्त को लेकर कांग्रेस पार्षद से मारपीट, पुलिस पर FIR नहीं लिखने का लगा आरोप

recovery agents assaulted congress parshad pithampur mp news
पीथमपुर

MP में गैस रिसाव का बड़ा हादसा, 3 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा में बड़ी लापरवाही

pithampur gas leak tragedy 3 workers dead safety negligence mp news
पीथमपुर

परिसीमन से बढ़ेगी MP की विधानसभा सीटें, पहली सीट का नाम आया सामने

mp vidhansabha delimitation mp assembly elections 2028 pithampur
पीथमपुर

मध्य प्रदेश केश शिल्पी बोर्ड के चेयरमैन का निधन, सीएम ने जताया शोक

mp news
पीथमपुर

Pithampur: यूका के कचरे का आज से तीसरे ट्रायल, 270 किलो प्रति घंटे की दर से निष्पादन

Third trial of disposal of Toxic waste of Union Carbide in pithampur will start today
पीथमपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.