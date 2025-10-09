खूनी संघर्ष में बदला जमीन विवाद, खूब चले डंडे-पत्थर, रविदास समाज ने किया हंगामा

pithampur land dispute clash ravidas samaj protest sagour (Patrika.com)
Ravidas Samaj Protest:पीथमपुर के सागौर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में सोमवार को शुरू हुआ जमीन विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प (land dispute clash) में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे और पत्थरबाजी हुई, जिससे इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान कई लोग घायल हुए, जिनमें दो महिलाएं और एक युवक भी शामिल हैं। नगर पुलिस अधीक्षक रवि सोनेरमौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। (MP News)
बुधवार को रविदास समाज के सैकड़ों सदस्य सागौर थाने पर पहुंचे और आरोपी पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर करीब 3 घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि यह हमला सुनियोजित था और जमीन पर कब्जे के इरादे से किया गया था। लोगों ने बताया कि लगभग 30-40 हमलावर किराए पर बुलाए गए थे, जो गाडिय़ों में सवार होकर आए।
उनके पास चाकू, तलवार, डंडे, पत्थर और बंदूकें तक थीं। हमलावरों ने भोई मोहल्ले में घर तोडफ़ोड़ और गोलियां चलाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और महिलाओं-बच्चों पर भी हमला किया। सुरेश महेश बाड़ोलिया, संगीता बाई, मंजू बाई, अनिल सहित कई अन्य घायल हुए। (MP News)
ऊधम सिंह क्रांति सेना ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ धारा 307 (जानलेवा हमला) और आम्र्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। संगठन का कहना है कि आरोपियों पर पहले से कई केस दर्ज हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। (MP News)
विवादित भूमि पर रविदास समाज ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी है। समाज का कहना है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है और वे यहां अंबेडकर चौक बनाना चाहते हैं। वहीं, विरोधी पक्ष इस भूमि पर स्वामित्व का दावा कर रहा है, जिससे विवाद और गहराता जा रहा है। (MP News)
पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक रवि सोनेर ने कहा कि, समाज के प्रतिनिधि ज्ञापन लेकर आए। हमने भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊधम सिंह क्रांति सेना और रविदास समाज ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो वे जिला मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया है ताकि स्थिति फिर बिगड़े नहीं। (MP News)
