Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पीथमपुर

MP में गैस रिसाव का बड़ा हादसा, 3 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा में बड़ी लापरवाही

pithampur gas leak tragedy: रविवार रात सफाई के दौरान जहरीली गैस ने तीन मजदूरों की जान ले ली। चौथा साथी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। परिवार ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया।

पीथमपुर

Akash Dewani

Sep 08, 2025

pithampur gas leak tragedy 3 workers dead safety negligence mp news
pithampur gas leak tragedy 3 workers dead safety negligence (फोटो- सोशल मीडिया)

pithampur gas leak tragedy:पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ऑयल कंपनी में केमिकल टैंक साफ करने उतरे तीन श्रमिकों की मौत हो गई। एक गंभीर है। पीथमपुर सेक्टर-3 में सागरश्री ऑयल कंपनी में रविवार रात 8.30 बजे श्रमिक सुनील (35), दीपक (30) और अजय (32) केमिकल टैंक के अंदर सफाई कर रहे थे। टैंकर में पहले इस्तेमाल किए केमिकल का अवशेष बचा था। इससे जहरीली गैस बनने लगी। जैसे ही श्रमिक अंदर गए, बेहोश हो गए। चौथा साथी उन्हें बचाने टैंक में उतरा, वह भी गैस की चपेट में आकर गिर पड़ा। सभी को निकालकर पहले निजी अस्पताल फिर एमवायएच इंदौर रेफर किया गया। लेकिन तीनों श्रमिक की सांसें टूट गईं। सभी इंडोरामा के रहने वाले थे।(mp news)

सुरक्षा इंतजाम नहीं

परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूत्रों की मानें तो कंपनी प्रबंधन ने अमिकों को टैंक साफ करने के दौरान सुरक्षा उपकरण नहीं दिए थे, इसलिए हादसा हुआ।

ये भी पढ़ें

48 घंटे बाद दोबारा शुरू होगा मानसून का तांडव, सभी जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट
भोपाल
monsoon alert heavy rain mp weather showers warning

पुलिस बल भेजा

पीथमपुर में हुए हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों के शव एमवाय हॉस्पिटल इंदौर में रखवाए गए हैं। मौके पर पुलिस बल भेजा है।- मनोज कुमार सिंह, एसपी, चार

ये भी पढ़ें

चार साल में फिसड्डी! NIRF रैंकिंग में MANIT का बुरा हाल, छात्रों में डर
भोपाल
nirf rankings 2025 MANIT slips to 81st postion mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 09:58 am

Published on:

08 Sept 2025 09:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Pithampur / MP में गैस रिसाव का बड़ा हादसा, 3 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा में बड़ी लापरवाही

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट