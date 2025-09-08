MP में गैस रिसाव का बड़ा हादसा, 3 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा में बड़ी लापरवाही

pithampur gas leak tragedy:पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ऑयल कंपनी में केमिकल टैंक साफ करने उतरे तीन श्रमिकों की मौत हो गई। एक गंभीर है। पीथमपुर सेक्टर-3 में सागरश्री ऑयल कंपनी में रविवार रात 8.30 बजे श्रमिक सुनील (35), दीपक (30) और अजय (32) केमिकल टैंक के अंदर सफाई कर रहे थे। टैंकर में पहले इस्तेमाल किए केमिकल का अवशेष बचा था। इससे जहरीली गैस बनने लगी। जैसे ही श्रमिक अंदर गए, बेहोश हो गए। चौथा साथी उन्हें बचाने टैंक में उतरा, वह भी गैस की चपेट में आकर गिर पड़ा। सभी को निकालकर पहले निजी अस्पताल फिर एमवायएच इंदौर रेफर किया गया। लेकिन तीनों श्रमिक की सांसें टूट गईं। सभी इंडोरामा के रहने वाले थे।(mp news)