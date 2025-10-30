पीथमपुर में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, क्रेन पलटने से 2 लोगों की मौत

पीथमपुर में सागौर क्षेत्र से गुरुवार सुबह 9:30 बजे बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान एक भारी-भरकम क्रेन मशीन अचानक पलट गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। क्रेन के पलटने से वहां से गुजर रहे कई लोग और वाहन इसकी चपेट में आ गए। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। कुछ वाहनों के चकनाचूर होने की भी खबर है और आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अब भी क्रेन के नीचे दबे हो सकते हैं।