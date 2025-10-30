Patrika LogoSwitch to English

पीथमपुर में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, क्रेन पलटने से 2 लोगों की मौत

pithampur crane collapse: पीथमपुर में सागौर क्षेत्र से गुरुवार सुबह 9:30 बजे बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान एक भारी-भरकम क्रेन मशीन अचानक पलट गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

पीथमपुर

image

Manish Geete

Oct 30, 2025

pithampur crane collapse

pithampur crane collapse: photo

pithampur crane collapse: मध्यप्रदेश के धार जिले में गुरुवार को सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान क्रेन पलट गई। क्रेन एक पिकअप वेन पर पलट गई। इसमें दो लोगों की दबने से मौत हो गई। हादसा सागौर क्षेत्र में हुआ।

पीथमपुर में सागौर क्षेत्र से गुरुवार सुबह 9:30 बजे बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान एक भारी-भरकम क्रेन मशीन अचानक पलट गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। क्रेन के पलटने से वहां से गुजर रहे कई लोग और वाहन इसकी चपेट में आ गए। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। कुछ वाहनों के चकनाचूर होने की भी खबर है और आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अब भी क्रेन के नीचे दबे हो सकते हैं।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसा उस वक्त हुआ जब ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा था और अचानक क्रेन का संतुलन बिगड़ गया।फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य जारी है। पूरे क्षेत्र में दहशत और हड़कंप का माहौल बना हुआ है।

सागौर थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे सहिय अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और क्रेन में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि जिस पिकअप वेन पर क्रेन गिरी उसमें दो लोग दब गए। जबकि अन्य लोगों के भी दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

पीथमपुर में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, क्रेन पलटने से 2 लोगों की मौत

