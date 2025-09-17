टीवी की किस्त को लेकर कांग्रेस पार्षद से मारपीट, पुलिस पर FIR नहीं लिखने का लगा आरोप

recovery agents assaulted congress parshad: पीथमपुर नगर पालिका पार्षद लालू शर्मा पर फाइनेंस से ली गई कलर टीवी की दो माह की ईएमआइ बाकी होने पर रिकवरी एजेंट ने मारपीट का आरोप लगाया है। थाने पर हिन्दू संगठन के पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस समर्थित पार्षद शर्मा पर एफआइआर दर्ज करवाई है। वहीं पार्षद शर्मा एफआइआर के लिए पहुंचे तो पुलिस ने दर्ज नहीं की। (MP News)
पार्षद लालू शर्मा का कहना है कि उनके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए परंतु सेक्टर एक पुलिस ने उनकी एफआइआर नहीं लिखी। पार्षद लालू शर्मा ने कहा कि मेरे नाम पर कोई फाइनेंस नहीं है। शाम करीब पांच बजे कुछ युवक गाड़ी में बैठाकर मुझे इंडस टाउन गेट पर ले गए और वहां 5-6 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस मेरे बयान लेकर एफआइआर नहीं लिख रही। (MP News)
रिकवरी एजेंट सुमित जाट का आरोप है कि जब वो किस्त वसूलने तृप्ति झा के घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि टीवी तो उन्होंने पार्षद शर्मा को दे दी है। इसके बाद सुमित जाट पार्षद के घर पहुंचे, जहां कथित तौर पर पार्षद शर्मा ने एजेंट को धमकाते हुए गालियां दी। रिकवरी एजेंट ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है।
जांच अधिकारी चांदनी सिंगारे ने बताया कि सुमित जाट की शिकायत पर मारपीट और गाली-गलौज का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा कुछ संगठनों की ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया हैए जिसे विवेचना में लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। (MP News)