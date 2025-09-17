टीवी की किस्त को लेकर कांग्रेस पार्षद से मारपीट, पुलिस पर FIR नहीं लिखने का लगा आरोप

पार्षद लालू शर्मा का कहना है कि उनके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए परंतु सेक्टर एक पुलिस ने उनकी एफआइआर नहीं लिखी। पार्षद लालू शर्मा ने कहा कि मेरे नाम पर कोई फाइनेंस नहीं है। शाम करीब पांच बजे कुछ युवक गाड़ी में बैठाकर मुझे इंडस टाउन गेट पर ले गए और वहां 5-6 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस मेरे बयान लेकर एफआइआर नहीं लिख रही। (MP News)