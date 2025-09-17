Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पीथमपुर

टीवी की किस्त को लेकर कांग्रेस पार्षद से मारपीट, पुलिस पर FIR नहीं लिखने का लगा आरोप

MP News: कलर टीवी की ईएमआई विवाद ने पार्षद को सुर्खियों में ला दिया। रिकवरी एजेंट पर मारपीट और धमकी के आरोप, वहीं पार्षद ने खुद पर हमले की शिकायत दर्ज कराई।

पीथमपुर

Akash Dewani

Sep 17, 2025

recovery agents assaulted congress parshad pithampur mp news
recovery agents assaulted congress parshad pithampur (फोटो- सोशल मीडिया)

recovery agents assaulted congress parshad: पीथमपुर नगर पालिका पार्षद लालू शर्मा पर फाइनेंस से ली गई कलर टीवी की दो माह की ईएमआइ बाकी होने पर रिकवरी एजेंट ने मारपीट का आरोप लगाया है। थाने पर हिन्दू संगठन के पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस समर्थित पार्षद शर्मा पर एफआइआर दर्ज करवाई है। वहीं पार्षद शर्मा एफआइआर के लिए पहुंचे तो पुलिस ने दर्ज नहीं की। (MP News)

पार्षद ने पुलिस पर लगाए आरोप

पार्षद लालू शर्मा का कहना है कि उनके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए परंतु सेक्टर एक पुलिस ने उनकी एफआइआर नहीं लिखी। पार्षद लालू शर्मा ने कहा कि मेरे नाम पर कोई फाइनेंस नहीं है। शाम करीब पांच बजे कुछ युवक गाड़ी में बैठाकर मुझे इंडस टाउन गेट पर ले गए और वहां 5-6 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस मेरे बयान लेकर एफआइआर नहीं लिख रही। (MP News)

ये भी पढ़ें

1713 करोड़ मंजूर…. बुंदेलखंड को विंध्य जोड़ने वाली रेलवे लाइन को मिला सबसे बड़ा बजट
सतना
Lalitpur-Singrauli railway line construction project gets 1713 crore budget mp news

एजेंट ने कहा- पार्षद ने दी धमकी

रिकवरी एजेंट सुमित जाट का आरोप है कि जब वो किस्त वसूलने तृप्ति झा के घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि टीवी तो उन्होंने पार्षद शर्मा को दे दी है। इसके बाद सुमित जाट पार्षद के घर पहुंचे, जहां कथित तौर पर पार्षद शर्मा ने एजेंट को धमकाते हुए गालियां दी। रिकवरी एजेंट ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है।

जांच हो रही है

जांच अधिकारी चांदनी सिंगारे ने बताया कि सुमित जाट की शिकायत पर मारपीट और गाली-गलौज का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा कुछ संगठनों की ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया हैए जिसे विवेचना में लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। (MP News)

ये भी पढ़ें

सपना बनकर रह गया मेडिकल कॉलेज और नगर निगम, नेताओं-अफसरों की खींचतान ने बढ़ाई दिक्कत
गुना
guna nagar nigam status delayed shivraj singh chouhan mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Pithampur / टीवी की किस्त को लेकर कांग्रेस पार्षद से मारपीट, पुलिस पर FIR नहीं लिखने का लगा आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.