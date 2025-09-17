सपना बनकर रह गया मेडिकल कॉलेज और नगर निगम, नेताओं-अफसरों की खींचतान ने बढ़ाई दिक्कत

Guna Nagar Nigam Status: गुना में ठीक दो साल पहले, 16 सितंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) जन आशीर्वाद यात्रा लेकर गुना आए थे। यहां लक्ष्मीगंज में आयोजित सभा में उन्होंने गुना में मेडिकल कॉलेज (Guna Medical College) खोलने और नगरपालिका को नगर निगम का दर्जा देने की घोषणा की थी। लेकिन इन दोनों में से एक भी घोषणा अब तक पूरी नहीं हो सकी। जनप्रतिनिधियों जनता से जुड़े इन दोनों मामलों में कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज खुल गए, गुना का सपना अधूरा ही रह गया। (mp news)