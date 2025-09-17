सपना बनकर रह गया मेडिकल कॉलेज और नगर निगम, नेताओं-अफसरों की खींचतान ने बढ़ाई दिक्कत

Guna Nagar Nigam Status: गुना में ठीक दो साल पहले, 16 सितंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) जन आशीर्वाद यात्रा लेकर गुना आए थे। यहां लक्ष्मीगंज में आयोजित सभा में उन्होंने गुना में मेडिकल कॉलेज (Guna Medical College) खोलने और नगरपालिका को नगर निगम का दर्जा देने की घोषणा की थी। लेकिन इन दोनों में से एक भी घोषणा अब तक पूरी नहीं हो सकी। जनप्रतिनिधियों जनता से जुड़े इन दोनों मामलों में कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज खुल गए, गुना का सपना अधूरा ही रह गया। (mp news)
जिले के जानकारों का कहना है कि ये दोनों प्रमुख सौगातें बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई और श्रेय लेने की होड़ के कारण अटकी है। जनप्रतिनिधि किसी भी प्रस्ताव पर एकराय नहीं है। इसी तरह जिले के प्रशासनिक अफसर भी इन प्रस्तावों को मंजूर कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसीलिए अन्य जिलों से गुना पिछड़ रहा है। (mp news)
हे गुना शहर के रहनुमाओं, आप इस शहर और जिले के हित में अपने मतभेद दूर कर एकमत होकर विकास के लिए काम करें। आपको पता है कि जिला अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं न होने से लोगों को इलाज के लिए 200 किमी दूर ग्वालियर, भोपाल या इंदौर जाना पड़ता है। नगरपालिका का बजट कम होने के कारण शहर का विकास नहीं हो पा रहा। नगरनिगम बनने से बजट बढ़ेगा तो शहर के विकास के रास्ते खुलेंगे।