रेलवे का बड़ा तोहफा… पितृपक्ष से छठ तक स्पेशल ट्रेनों की सौगात

Special Trains for Festivals: पितृपक्ष के पावन अवसर पर गया में पिंडदान एवं तर्पण हेतु बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति के मध्य विशेष स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इस सुविधा से श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा के दौरान सुगमता एवं सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा। (mp news)
01661 रानी कमलापति-गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 17 सितम्बर को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 13.20 बजे प्रस्थान करेगी। अगले दिन प्रातः 09.30 गया पहुंचेगी। 01662 गया-रानी कमलापति पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 15 सितम्बर एवं 20 सितम्बर को गया स्टेशन से अपराह्न 14.15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन पूर्वान्ह 10.45 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। (mp news)
वहीं 09817 सोगरिया-गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 20 सितम्बर को सोगरिया स्टेशन से रात 23.10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रविवार को रात 23.45 बजे गया स्टेशन पहुंचेगी। 09818 गया-सोगरिया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 21 सितम्बर को गया स्टेशन से रात्रि 01.15 बजे प्रस्थान क्र मंगलवार को रात 01.10 बजे सोगरिया पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेनों के चलने से यात्रियों को भीड़ भरे सफर से राहत मिल रही है। (mp news)
रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर-बीना होकर उधना छपरा के बीच विशेष किराए पर त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। 05116 उचना-छपरा स्पेशल प्रत्येक रविवार को उधना से 10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23 बजे छपरा पहुंचेगी। यह ट्रेन 28 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। 05115 छपरा-उचना स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को छपरा से 17.45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन 26 सितंबर से 28 नवंबर तक चलेगी। (Railway Announcement)