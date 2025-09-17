रेलवे का बड़ा तोहफा… पितृपक्ष से छठ तक स्पेशल ट्रेनों की सौगात

रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर-बीना होकर उधना छपरा के बीच विशेष किराए पर त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। 05116 उचना-छपरा स्पेशल प्रत्येक रविवार को उधना से 10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23 बजे छपरा पहुंचेगी। यह ट्रेन 28 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। 05115 छपरा-उचना स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को छपरा से 17.45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन 26 सितंबर से 28 नवंबर तक चलेगी। (Railway Announcement)