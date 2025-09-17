Patrika LogoSwitch to English

राजगढ़

बीजेपी नेता का बेटा निकला मास्टरमाइंड, रची मौत को झूठी स्क्रिप्ट!

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 90 लाख के कर्ज में डूबे BJP नेता के बेटे ने कार नदी में गिराकर अपनी झूठी मौत की साजिश रची। दस दिन पुलिस को गुमराह किया।

राजगढ़

Akash Dewani

Sep 17, 2025

bjp leader son fake death plot 90 lakh debt exposed rajgarh mp news
bjp leader son fake death plot 90 lakh debt exposed rajgarh (फोटो- patrika.com)

BJP Leader Son Fake Death: दस दिन तक पुलिस को गुमराह करने वाले भाजपा नेता जनपद सदस्य महेश सोनी के बेटे विशाल सोनी निवासी संडावता को पुलिस मंगलवार देर रात राजगढ़ के सारंगपुर लेकर पहुंची। इस पूरे मामले में युवक के कर्ज में डूबे होने के कारण सामने आया है। उस पर करीब 90 लाख रुपए का कर्ज है और नौ ट्रक फाइनेंस करवा रखे हैं।

किश्तें ओव्हरड्यू होने और कर्ज ज्यादा हो जाने से उसने यह पूरी साजिश रची थी। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. जिसके आधार पर अन्य खुलासे होने की भी संभावना है। सारंगपुर के कालीसिंध नदी में गिरी कार के राजगढ़. दस दिन तक पुलिस को गुमराह करने वाले भाजपा नेता जनपद मामले में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। (MP News)

बढ़े कर्ज से पर परेशान था विशाल सोनी

प्राथमिक जानकारी में पता चला है कि विशाल अत्यधिक कर्ज से परेशान था। उसने ऐसी योजना तैयार की थी, जिसमें वह पुलिस, प्रशासन और फाइनेंस कंपनी तक यह बात पहुंचाना चाहता था कि वह कार से गिर गया और लापता है। इसी कारण उसने कार नदी में गिरा दी थी। पुलिस का कहना है कि इस पूरी योजना में उसके परिवार के लोग भी शामिल हैं। उनका मानना था कि ऐसा घटनाक्रम होने से संबंधित बैंक या फाइनेंस कंपनी किश्तें माफ कर देंगी। हालांकि युवक की चालाकी काम नहीं आई और पकड़ी गई। विशाल ने महाराष्ट्र पुलिस के समक्ष जाकर सरेंडर किया और वहां से संबंधित थाना पुलिस को सूचना मिली। फिलहाल पुलिस उसे लेकर आ गई है और उससे पूछताछ कर रही है। (MP News)

17 Sept 2025 09:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / बीजेपी नेता का बेटा निकला मास्टरमाइंड, रची मौत को झूठी स्क्रिप्ट!

