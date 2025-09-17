बीजेपी नेता का बेटा निकला मास्टरमाइंड, रची मौत को झूठी स्क्रिप्ट!

प्राथमिक जानकारी में पता चला है कि विशाल अत्यधिक कर्ज से परेशान था। उसने ऐसी योजना तैयार की थी, जिसमें वह पुलिस, प्रशासन और फाइनेंस कंपनी तक यह बात पहुंचाना चाहता था कि वह कार से गिर गया और लापता है। इसी कारण उसने कार नदी में गिरा दी थी। पुलिस का कहना है कि इस पूरी योजना में उसके परिवार के लोग भी शामिल हैं। उनका मानना था कि ऐसा घटनाक्रम होने से संबंधित बैंक या फाइनेंस कंपनी किश्तें माफ कर देंगी। हालांकि युवक की चालाकी काम नहीं आई और पकड़ी गई। विशाल ने महाराष्ट्र पुलिस के समक्ष जाकर सरेंडर किया और वहां से संबंधित थाना पुलिस को सूचना मिली। फिलहाल पुलिस उसे लेकर आ गई है और उससे पूछताछ कर रही है। (MP News)