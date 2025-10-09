RSS प्रचारक के साथ SI ने की बदतमीजी, थाने के सामने कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ

sehore rss pracharak insulted hanuman chalisa SI line attach (फोटो- सोशल मीडिया)
RSS Pracharak Insulted: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 12 अक्टूबर को प्रस्तावित पथ संचलन के लिए रात करीब 11.15 बजे बाल विहार मैदान जगह देखने पहुंचे आरएसएस (RSS) के सीहोर जिला प्रचारक के साथ कोतवाली थाने में पदस्थ एसआई कौशलेन्द्र सिंह बघेल ने बदतमीजी कर दी। आरएसएस जिला प्रचारक शाश्वत सक्सेना (RSS District Pracharak Shashwat Saxena) के साथ नगर प्रचारक राहुल राजपूत, नगर कार्यवाह प्रताप मेवाड़ा, सह नगर कार्यवाह आदित्य परमार भी थे।
नगर प्रचारक राहुल राजपूत और सह नगर कार्यवाह परमार ने एसआई बघेल को खूब समझाया, लेकिन वे अपनी हरकत से बाज नहीं आए। मामला बढ़ा तो विधायक सुदेश राय ने हस्तक्षेप किया, पर एसआई बघेल की वर्दी का रौब कम नहीं हो सका। अंत में रात करीब 1.30 बजे हिन्दूवादी संगठन कोतवाली थाने पहुंचे। नारेबाजी और हनुमान चालीसा का पाठ किया, तब कहीं चार घंटे बाद पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने एसआई कौशलेन्द्र बघेल को लाइन अटैच किया। (mp news)
पुलिस के मुताबिक एसआई बघेल के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला प्रचारक सक्सेना से बदतमीजी करने को लेकर सह नगर कार्यवाह आदित्य परमार की तरफ से कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले में जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई होने की बात कह रही है। लाइन अटैच एसआई कौशलेन्द्र सिंह बघेल के व्यवहार को लेकर यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इनकी कई गंभीर शिकायतें अफसरों के पास पहुंची है, लेकिन यह बचते रहे है। इस मामले में बघेल के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई होने की उम्मीद है। (mp news)
बताया जा रहा है कि जिले के आला अफसरों के साथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। आरएसएस के जिला प्रचारक शाश्वत की छवि संगठन से लेकर आमजन तक काफी अच्छी मानी जाती है, वे न केवल शांत और अकेले रहकर काम करना पसंद करते हैं, बल्कि वह भीड़ से भी खुद को दूर ही रखते है।
बाल विहार मैदान की घटना को लेकर रात को ही संघ के पदाधिकारियों ने विधायक सुदेश राय से शिकायत की। विधायक राय ने कोतवाली टीआई रविंद्र यादव को कॉल किया, संघ के पदाधिकारियों को भी लाइन पर लिया, संघ के पदाधिकारी इस बात पर सहमत हो गए कि एसआई बघेल अपने निदनीय व्यवहार के लिए माफी मांग ले तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बात पर एसआई बघेल तैयार नहीं हुए।
इस कवायद के बीच बात हिन्दूवादी संगठन बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद तक पहुंच गई। एक-एक कर 150 से 200 लोग कोतवाली चौराहे पर एकत्रित हो गए। रात करीब 1.30 बजे कोतवाली चौराहे पर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ किया। संघ की तरफ से सह नगर कार्यवाह आदित्य परमार ने लिखित में एसआई वघेल के खिलाफ आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। (mp news)
आरएसएस के सह नगर कार्यवाह परमार की तरफ से कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में लिखा है कि बार-बार आग्रह करने के बाद भी एसआई कौशलेन्द्र सिंह बघेल के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने संघ के पदाधिकारियों को मां की गंदी-गंदी गालियां दीं। एसआई ने रौब दिखाते हुए कहा कि कौन जिला प्रचारक, कौन कार्यवाह सब देखे हैं, सबसे निपटने की क्षमता रखता हूं, कौन राष्ट्रवादी है में सब जानता हूं। पीड़ित पक्ष एसआई के इस व्यवहार से काफी आहत है। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि संघ के पदाधिकारी अपना घर, परिवार त्यागकर राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं. ऐसे में पुलिस का यह व्यवहार आहत करने वाला है। (mp news)
संघ के पदाधिकारी रात 11.15 बजे 8 अक्टूबर को पथ संचलन के लिए होने वाले भूमिपूजन के लिए बाल विहार मैदान देखने गए थे। संघ के पदाधिकारी कलेक्टर बंगले की दीवार के पास तिराहे पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तभी एसआई कौशलेन्द्र वघेल दो-तीन पुलिसकर्मियों के साथ गाड़ी से पहुंच गए। एसआई ने संघ के पदाधिकारियों से रात में बाल विहार मैदान में खड़े होने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि वह पथ संचलन के लिए बाल विहार मैदान का निरीक्षण कर रहे हैं।
कुछ परिचित संघ के पदाधिकारियों ने एसआई वघेल को यह भी बताया गया कि वह सभी संघ के पदाधिकारी हैं, उनके साथ कोई भी बाहरी व्यक्त नहीं है, लेकिन एसआई नहीं माने, उन्होंने वर्दी का रौब दिखाना शुरु कर दिया। बताया जा रहा है कि वघेल हाथापाई करने वाले थे, लेकिन नगर प्रचारक राहुल राजपूत ने रोक लिया। इस दौरान तत्काल कोतवाली टीआई रविंद्र यादव को फोन कर संघ के पदाधिकारियों ने एसआई वघेल के रवैए के बारे में बताया, तब कही ये मौके से गए। (mp news)
