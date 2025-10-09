RSS प्रचारक के साथ SI ने की बदतमीजी, थाने के सामने कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ

आरएसएस के सह नगर कार्यवाह परमार की तरफ से कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में लिखा है कि बार-बार आग्रह करने के बाद भी एसआई कौशलेन्द्र सिंह बघेल के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने संघ के पदाधिकारियों को मां की गंदी-गंदी गालियां दीं। एसआई ने रौब दिखाते हुए कहा कि कौन जिला प्रचारक, कौन कार्यवाह सब देखे हैं, सबसे निपटने की क्षमता रखता हूं, कौन राष्ट्रवादी है में सब जानता हूं। पीड़ित पक्ष एसआई के इस व्यवहार से काफी आहत है। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि संघ के पदाधिकारी अपना घर, परिवार त्यागकर राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं. ऐसे में पुलिस का यह व्यवहार आहत करने वाला है। (mp news)