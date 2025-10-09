यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 5 दिन बंद रहेगी ये ट्रेन, कई ट्रेनों का बदला गया रूट

train cancelled nagda express closed 5 days ujjain station (Patrika.com)
Train Cancelled: अशोकनगर रेलवे लाइन पर कार्य के चलते पांच दिन के लिए रूट की नागदा एक्सप्रेस (Nagda Express) बंद रहेगी। इससे जिले के लोगों को इंदौर व उज्जैन जाने के लिए पांच दिन तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसका कारण रेलवे ने उज्जैन स्टेशन पर चल रहे कार्य को बताया है। (mp news)
रेलवे के मुताबिक पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यार्ड का रीमॉडलिंग कार्य होना है। यह कार्य 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इससे यहां से निकलने वाली दो ट्रेनों को रेलवे ने पांच दिन के लिए निरस्त कर दिया है। वहीं पांच ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और 46 ट्रेनों को इस दौरान रूट बदलकर निकाला जाएगा।
जिसमे जिले के रूट से चलने वाली नागदा-बीना एक्स, को 11 से 15 अक्टूबर तक और बीना-नागदा एक्सप्रेस को 12 से 16 अक्टूबर तक के लिए निरस्त कर दिया है। पांच दिन यह दोनों ट्रेन बंद रहेगी। वहीं अन्य रूट्रो की 11 ट्रेनें जिले के रूट से निकलेंगी। (mp news)
बड़ी खबरेंView All
अशोकनगर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग