यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 5 दिन बंद रहेगी ये ट्रेन, कई ट्रेनों का बदला गया रूट

रेलवे के मुताबिक पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यार्ड का रीमॉडलिंग कार्य होना है। यह कार्य 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इससे यहां से निकलने वाली दो ट्रेनों को रेलवे ने पांच दिन के लिए निरस्त कर दिया है। वहीं पांच ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और 46 ट्रेनों को इस दौरान रूट बदलकर निकाला जाएगा।