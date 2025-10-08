हाथ-पैर में बेड़ियां डालकर सीएम आवास की तरफ निकले किसान, पुलिस ने किया गिरफ्तार

farmers arrest paddy payment scam protest cm house bhopal (फोटो- सोशल मीडिया)
Paddy Payment Scam Protest: धान खरीदी घोटाले और अन्य समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री आवास (CM House) के सामने प्रदर्शन करने भोपाल जा रहे किसानों को रीवा में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई का किसान संगठनों ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए विरोध किया है।(mp news)
सोमवार को किसान नेता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला के नेतृत्व में दर्जनों किसान भोपाल रवाना होने के लिए रीवा कलेक्ट्रेट परिसर के पास एकत्र हुए थे। किसान अपने हाथ-पैर में बेडियां डालकर कूच की तैयारी कर रहे थे कि इसकी सूचना प्रशासन को मिल गई। कुछ देर में तहसीलदार और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसान नेताओं को हिरासत में लेकर बिछिया थाना में नजरबंद कर दिया।
संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि किसानों को बिना शर्त रिहा नहीं किया गया और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। (mp news)
63 किसानों 1.28 करोड़ का भुगतान अब तक लंबित किसानों का आरोप है कि बीड़ा खरीदी केंद्र में भारी घोटाला हुआ है, जिसमें 63 किसानों के लगभग 1 करोड़ 28 लाख रुपए का भुगतान अब तक लंबित है। इस पर किसानों ने तहसीलदार, एसडीएम, खाद्य निरीक्षक, कलेक्टर, कमिश्नर और उपमुयमंत्री राजेन्द्र शुक्ल तक से कई बार शिकायत की, पर उन्हें केवल आश्वासन मिलता रहा।
किसानों के प्रदर्शन से प्रशासन की भी किरकिरी होती, जिसके चलते किसानों को रोका गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए किसान नेताओं सुब्रतमणि त्रिपाठी, रामजीत सिंह, रामनरेश सिंह, अशोक चतुर्वेदी, लालमणि त्रिपाठी, बुद्धसेन पटेल, अभिषेक पटेल आदि ने अविलंब रिहाई की मांग की है।
