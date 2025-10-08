हाथ-पैर में बेड़ियां डालकर सीएम आवास की तरफ निकले किसान, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सोमवार को किसान नेता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला के नेतृत्व में दर्जनों किसान भोपाल रवाना होने के लिए रीवा कलेक्ट्रेट परिसर के पास एकत्र हुए थे। किसान अपने हाथ-पैर में बेडियां डालकर कूच की तैयारी कर रहे थे कि इसकी सूचना प्रशासन को मिल गई। कुछ देर में तहसीलदार और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसान नेताओं को हिरासत में लेकर बिछिया थाना में नजरबंद कर दिया।