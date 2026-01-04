भाजपा विधायक को भीड़ ने खदेड़ा, लगे मुर्दाबाद के नारे, दो पक्षों में हुआ था विवाद

Mauganj News : मध्य प्रदेश के रीवा जिले से अलग हुए मऊगंज जिले में सत्ता के रसूख पर जनता का आक्रोश भारी पड़ने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल, जिले में स्थित एक विवादित जमीन का मामला सुलझाने के लिए भाजपा विधायक प्रदीप पटेल धरने पर बैठ गए थे। लेकिन, ऐसा करने पर उन्हें दूसरे पक्ष के लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि, ग्रामीणों ने विधायक को घेरकर 'मुर्दाबाद' के नारे लगाने शुरु कर दिए। यही नहीं उन्हें मौके से खदेड़ तक दिया। आखिर क्यों विधायक को अपनी ही विधानसभा में लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा, आइये जानते हैं कारण।