एमपी में सोनम जैसी निकली कंचन दाहिया, आंसूओं के पीछे छिपाती रही अपराध

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि सुधीर दाहिया की हत्या उसकी ही पत्नी कंचन दाहिया ने अपने प्रेमी के जरिए कराई थी। जिसने पूछताछ में वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। कंचन की शादी पहले किसी दूसरे व्यक्ति से हुई थी और करीब 12 साल से वह सुधीर के साथ पत्नी बनकर रह रही थी। कुछ समय पहले कंचन को गबरु उर्फ अजान से प्यार हो गया। अजान उसका तीसरा प्रेमी बन गया और उनके बीच संबंध बन गए। नए प्रेमी के लिए कंचन ने पति की हत्या की साजिश रची और उसे प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिलवाया। सुधीर की हत्या के बाद कंचन पुलिस को गुमराह करती रही और पति की मौत का दुख होने का झूठा नाटक करती रही।