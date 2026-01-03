3 जनवरी 2026,

शनिवार

रीवा

एमपी में सोनम जैसी निकली कंचन दाहिया, आंसूओं के पीछे छिपाती रही अपराध

mp news: प्रेमी के हाथों पति को रास्ते से हटाने के बाद कंचन करती रही पुलिस को गुमराह, संजना ने भी दिया साथ।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Jan 03, 2026

rewa

wife kills husband with lover help like sonam raghuwanshi

mp news: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने एक बार फिर सोनम रघुवंशी के जुर्म की याद दिला दी। यहां पुलिस ने जब एक युवक की निर्ममता से की गई हत्या की साजिश से पर्दा हटाया तो मृतक की पत्नी कंचन का अपराध बेनकाब हो गया। पत्नी ही पति के कत्ल की मास्टरमाइंड निकली जिसने अपने प्रेमी की मदद से पति का कत्ल कराया था। वारदात को प्रेमी और उसके एक साथी ने अंजाम दिया था जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस ने आरोपी पत्नी कंचन के साथ एक और अन्य महिला को भी गिरफ्तार किया है।

30 दिसंबर को हाईवे किनारे मिली लाश

मऊगंज थाने के डगडौआ बाईपास के किनारे युवक का 30 दिसंबर की सुबह शव बरामद हुआ था जिसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। युवक की पहचान सुधीर उर्फ लाल दाहिया पिता रमेश दाहिया निवासी टिकुरिया टोला थाना कोलगवां जिला सतना के रूप में हुई थी। युवक पेशे से एम्बुलेंस चालक था और अपने दोस्तों के बुलाने पर रीवा आया था। इस हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने एसडीओपी सची पाठक के नेतृत्व में टीम गठित की थी। पुलिस टीम को साइबर की मदद से इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में मदद मिली।

पत्नी कंचन ने कराई हत्या

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि सुधीर दाहिया की हत्या उसकी ही पत्नी कंचन दाहिया ने अपने प्रेमी के जरिए कराई थी। जिसने पूछताछ में वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। कंचन की शादी पहले किसी दूसरे व्यक्ति से हुई थी और करीब 12 साल से वह सुधीर के साथ पत्नी बनकर रह रही थी। कुछ समय पहले कंचन को गबरु उर्फ अजान से प्यार हो गया। अजान उसका तीसरा प्रेमी बन गया और उनके बीच संबंध बन गए। नए प्रेमी के लिए कंचन ने पति की हत्या की साजिश रची और उसे प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिलवाया। सुधीर की हत्या के बाद कंचन पुलिस को गुमराह करती रही और पति की मौत का दुख होने का झूठा नाटक करती रही।

हत्या के बाद प्रेमी ने कंचन को दी थी जानकारी

प्लानिंग के तहत कंचन के तीसरे प्रेमी गबरु ने अपने साथी बाबा ने शराब पिलाने के लिए सुधीर दाहिया को रीवा बुलाया। सुधीर बस से रीवा पहुंचा और रतहरा में तीनों ने मिलकर शराब पी। जब ज्यादा शराब पीने के कारण सुधीर नशे में चूर हो गया तो गबरु उर्फ अजान और बाबा ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने उसकी पत्नी को इसकी जानकारी दी थी। आरोपियों ने बहुती जल प्रपात में शव को फेंकने की योजना बनाई थी लेकिन वहां पुलिस लगने के बाद आरोपियों ने उसे हाइवे के किनारे फेंक दिया।

आरोपियों को पनाह देने वाली महिला भी गिरफ्तार

वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी नईगढ़ी थाने के बहुती चले गए थे जहां अपनी महिला मित्र संजना सिंह के यहां रुके हुए थे। संजना ने दोनों आरोपियों को घटना दिनांक की रात पनाह दी थी और बाद में उनको भागने के लिए पैसों से भी मदद की थी। पुलिस ने हत्याकांड में संजना की भूमिका सामने आने के बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। सुधीर की हत्या करने वाला कंचन का प्रेमी गबरु उर्फ अजान और उसका साथी बाबा अभी फरार है जिनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही हत्याकांड की बाकी कहानी सामने आएगी।



