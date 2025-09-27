बंगाल में ‘सोनार बांग्ला’ का निर्माण करने वाली बनेगी सरकारः शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल और पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। उन्होंने कोलकाता स्थित कालीघाट मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान शाह ने कहा कि नौ दिन का पूजा महोत्सव केवल बंगाल या भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव में मां दुर्गा के आशीर्वाद से बंगाल में 'सोनार बांग्ला' का निर्माण करने वाली सरकार बनेगी।