बंगाल में ‘सोनार बांग्ला’ का निर्माण करने वाली बनेगी सरकारः शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल और पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। उन्होंने कोलकाता स्थित कालीघाट मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान शाह ने कहा कि नौ दिन का पूजा महोत्सव केवल बंगाल या भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव में मां दुर्गा के आशीर्वाद से बंगाल में 'सोनार बांग्ला' का निर्माण करने वाली सरकार बनेगी।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल फिर से सुरक्षित, शांत, समृद्ध और सुजलाम-सुफलाम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के विकास के माध्यम से विकसित भारत का जो स्वप्न देखा है, हम सब मिलकर उसे सिद्ध करें। गृहमंत्री ने कोलकाता में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण 10 से ज्यादा लोगों की मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया।
गृहमंत्री ने महान शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने गुलामी के दिनों में न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया, उसे कोई नहीं भुला सकता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बांग्ला भाषा, संस्कृति, व्याकरण और महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया।