अंबरनाथ का बदला लातूर में! 38 निर्दलीयों की एंट्री से भाजपा-कांग्रेस में खलबली, शिंदे ने पलटा पासा

अंबरनाथ नगर निकाय सदन में कुल 60 सदस्य हैं। 20 दिसंबर को हुए चुनावों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 27 सीटें जीतीं, जो बहुमत से मात्र चार कम थीं। भाजपा को 14, कांग्रेस को 12, एनसीपी को चार सीट मिलीं, जबकि दो निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते थे। शिंदे सेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए भाजपा ने कांग्रेस और एनसीपी (अजित पवार) के साथ मिलकर 'अंबरनाथ विकास अघाड़ी' गठबंधन बनाया और बहुमत हासिल कर लिया। इस बेमेल गठबंधन को एक निर्दलीय ने भी समर्थन दिया। जिससे भाजपा की तेजश्री करंजुले पाटिल अंबरनाथ नगर परिषद की अध्यक्ष चुनी गईं। हालांकि, शिंदे की शिवसेना ने इस गठबंधन को अनैतिक और अवसरवादी बताया और भाजपा नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की।