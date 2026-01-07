भाजपा और AIMIM का ‘गठबंधन’ टूटा, 5 पार्षदों ने वापस लिया समर्थन, विधायक को नोटिस जारी

भाजपा के स्थानीय नेतृत्व ने अकोला जिले की अकोट नगरपालिका परिषद में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम (AIMIM) के साथ गठबंधन कर सियासी हड़कंप मचा दिया। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कड़े रुख के बाद अकोट में भाजपा और AIMIM का गठबंधन महज 24 घंटे के भीतर ही टूट गया है। AIMIM ने आधिकारिक तौर पर 'अकोट विकास मंच' से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, वहीं भाजपा ने अपने स्थानीय विधायक पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।