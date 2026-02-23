अब तुम भी बोलो अल्लाहू अकबर…कॉमेडियन नासिफ अख्तर के शो में ‘जय श्री राम’ के नारे से हलचल, ऑडियंस को फिर यूं मिला जवाब

वीडियो में देखा जा सकता है कि नासिफ अख्तर अपने चुटीले अंदाज में परफॉर्मेंस दे रहे थे। तभी बीच में एक आवाज गूंजी। ऑडियंस में से किसी ने कहा- बोले जय श्री राम। इस पर बिना विचलित हुए कॉमेडियन ने मुस्कुराते हुए ‘जय श्री राम’। इतना ही नहीं उन्होंने साथ ही ‘वंदे मातरम्’ और ‘भारत माता की जय’ का नारा भी लगाया। इसके बाद उन्होंने उसी व्यक्ति से कहा कि अब वो भी एक धार्मिक नारा लगाए और बोले- अल्लाहू अकबर। इस पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। उनकी हाजिरजवाबी ने पूरे माहौल को लाइट कर दिया।