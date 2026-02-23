23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

विवादों में आए हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, सरपंचों को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी, अब सामने आकर दी सफाई

Masoom Sharma Sarpanch Controversy: मासूम शर्मा इन दिनों विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने पूर्व सरपंचों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद उन्हें सामने आकर सफाई देनी पड़ी है।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 23, 2026

Masoom Sharma Sarpanch Controversy

Masoom Sharma Sarpanch Controversy (सोर्स- एक्स)

Masoom Sharma Sarpanch Controversy: हरियाणा के मशहूर लोक और पॉप गायक मासूम शर्मा इन दिनों एक बड़े विवाद के बीच में हैं। उनके एक लाइव कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर पूर्व सरपंचों को अपमानित करने जैसा बयान देने पर स्थानीय सरपंच संघ ने नाराजगी जताई और सार्वजनिक माफी की मांग की है। ये मामला अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गरमाया हुआ है।

विवाद की जड़ क्या? (Masoom Sharma Sarpanch Controversy)

जिंद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मासूम शर्मा ने मंच से ऐसा कुछ कहा, जिसे स्थानीय सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने अपमानजनक बताया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया और हरियाणा सरपंच संघ ने गायक पर जनप्रतिनिधियों का अपमान करने और उनके खिलाफ भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की भी मांग की है। अगर माफी नहीं आई, तो वो राज्यभर के गांवों में उनके कार्यक्रमों का विरोध करेंगे, इस तरह की चेतावनी भी दी गई है।

मासूम शर्मा ने क्या कहा? (Masoom Sharma Sarpanch Controversy)

इस पूरे विवाद के बीच मासूम शर्मा ने खुद सामने आकर बात रखें और सफाई दी कि जो कहा गया वो गलत संदर्भ में लिया गया है। उन्होंने साफ किया कि कार्यक्रम के दौरान मंच बहुत भरा हुआ था और वो अपने संगीतकारों को ठीक से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मंच पर मौजूद पूर्व सरपंच से कहा कि वह नीचे चले जाएं ताकि वो अपने बैंड को नियंत्रित कर सकें।

उन्होंने कहा कि वहां मामूली अहंकार की स्थिति थी और गाली-गलौज जैसा कुछ नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि जो बात कही गई वो हरियाणा में प्रचलित एक लोक कहावत जैसी थी, जिसका किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से अपमान करना इरादा नहीं था। यदि किसी सरपंच या किसी जनता प्रतिनिधि को उस बात से ठेस पहुंची हो तो वे अपने शब्द वापस लेते हैं।

सरपंच संघ का रुख (Masoom Sharma Sarpanch Controversy)

सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बयान किसी भी पद के व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना को चोट पहुंचाते हैं। उनका कहना है कि अगर मासूम शर्मा माफी नहीं मांगते हैं, तो वे अपने विरोध को व्यापक रूप से आयोजित किया जाएगा और कई पंचायतें उनके कार्यक्रमों को अनुमति नहीं देंगी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गायक कार्यक्रमों के दौरान नशे की स्थिति में मौजूद रहते हैं और अपने समर्थकों को अनुशासनहीनता का कारण बनने देते हैं। संघ ने सरकार से मांग की है कि ऐसे कलाकारों के विवादित गीतों और बयानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है।

मासूम के बयान पर स्थानीय प्रतिक्रियाएं

एक अन्य पूर्व सरपंच ने यह भी बताया कि शादी-समारोह कार्यक्रम के दौरान कुछ नाराजगी हुई थी और जहां बातचीत के बाद कुछ समझौता हुआ है, वहीं उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे मामलों में उनका सामना होगा। उन्होंने कहा कि अगर माफी नहीं मांगते तो महापंचायत तक बुलाने की चुनौती दी है और कहा कि ये मामला केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहेगा।

कौन हैं मासूम शर्मा?

मासूम शर्मा हरियाणा के लोकप्रिय गायक हैं, जिन्होंने लोक और पॉप दोनों शैली में कई गीत गाए हैं और उनका फैंस का एक बड़ा वर्ग है। उनके कई गाने युवा वर्ग में पसंद किए जाते हैं और लाइव कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग सहभागिता करते हैं। हालांकि विवाद ने उनके करियर के कुछ हिस्सों पर सवाल उठाए हैं और अच्छे तालमेल की जरूरत को सामने लाया है।

Published on:

23 Feb 2026 05:52 pm

Hindi News / Entertainment / विवादों में आए हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, सरपंचों को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी, अब सामने आकर दी सफाई

