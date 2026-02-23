2 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बजट से पहले की बड़ी घोषणा

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की करीब दो करोड़ महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) बंद नहीं होगी, बल्कि पहले की तरह जारी रहेगी। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले की गई इस घोषणा ने योजना के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है।