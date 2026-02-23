23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

2 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बजट से पहले की बड़ी घोषणा

Maharashtra Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की महिला लाभार्थियों की संख्या जुलाई 2024 में 2.52 करोड़ थी, जो अब घटकर 1.90 करोड़ हो गई है। लाभार्थियों की अंतिम संख्या 31 मार्च के बाद ही स्पष्ट होगी, जब ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 23, 2026

Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की करीब दो करोड़ महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) बंद नहीं होगी, बल्कि पहले की तरह जारी रहेगी। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले की गई इस घोषणा ने योजना के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है।

विपक्ष के सवालों पर सीधा जवाब

रविवार को बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित पारंपरिक चाय बैठक और कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और इसका असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि योजना को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

हर महीने 1500 रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Ladli Behen Scheme) के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का दावा है कि इस पहल ने लाखों परिवारों को राहत दी है और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

शिंदे ने भरोसा दिलाया कि लाडकी बहीन योजना आगे भी जारी रहेगी और आगामी बजट में नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा।

6 मार्च को पेश होगा बजट

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 25 मार्च 2026 तक चलेगा। राज्य का वार्षिक बजट 6 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुष्टि की है कि वे खुद बजट पेश करेंगे।

फडणवीस ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को मिलने वाले वित्तीय हस्तांतरण में 20 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी।

महिलाओं की उम्मीदें बरकरार

लाडकी बहीन योजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से असमंजस का माहौल था। लेकिन उपमुख्यमंत्री की इस स्पष्ट घोषणा के बाद लाखों महिलाओं ने राहत की सांस ली है।

अब सबकी नजर 6 मार्च को पेश होने वाले बजट पर है, जहां यह देखना अहम होगा कि योजना को आगे और किस तरह मजबूती दी जाती है। फिलहाल इतना तय है कि राज्य की करोड़ों लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपये की किस्त मिलती रहेगी।

62 लाख लाडली बहनों का कटा नाम

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब लाभार्थियों की संख्या 2.52 करोड़ थी। हालांकि, सरकारी जांच और छंटनी प्रक्रिया के बाद अब केवल 1.90 करोड़ पात्र महिलाएं ही इस सूची में बची हैं। इसका मतलब है कि लगभग 62 लाख आवेदकों को अपात्र होने पर योजना से बाहर कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते (DBT) में दी जाती है। इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Ladki Bahin Yojana: 62 लाख लाडली बहनों का कटा नाम, अभी भी इतने करोड़ लाभार्थी
मुंबई
Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Feb 2026 05:02 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 2 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बजट से पहले की बड़ी घोषणा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब तुम भी बोलो अल्लाहू अकबर…कॉमेडियन नासिफ अख्तर के शो में ‘जय श्री राम’ के नारे से हलचल, ऑडियंस को फिर यूं मिला जवाब

Nasif Akhtar Jai Shree Ram Slogan Video
मनोरंजन

फराह खान ने सुंदर पिचाई के साथ फोटोज कीं शेयर, तो सलमान खान के जबरे फैन ने कर दी खास डिमांड

Farah Khan with Google CEO Sundar Pichai
बॉलीवुड

जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने शुरू की फिल्म की शूटिंग, कुछ ही दिन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

Rajpal Yadav Begins Shooting After Release From Tihar Jail
बॉलीवुड

‘यादव जी की लव स्टोरी’ विवाद पर खेसारी लाल का बयान आया सामने, बोले- घूंसखोर पंडत भी तो…

फिल्म यादव जी की लव स्टोरी टाइटल पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसकी खेसारी लाल यादव ने भी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने पोस्ट में घूंसखोर पंडत को लेकर भी बात की है।
बॉलीवुड

लंदन में ब्रिटिश फिल्म अवॉर्ड्स ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, एक्टर की यादों ने सभी की आंखें की नम

Dharmendra Tribute In BAFTA Awards 2026
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.