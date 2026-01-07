मुंबई में शिवसेना उम्मीदवार हाजी कुरैशी पर हमला, प्रचार के दौरान पेट में घोंपा चाकू

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों (BMC Election 2026) का प्रचार अपने चरम पर है, लेकिन इसी बीच हिंसा की बड़ी वारदातों ने राज्य के सियासी माहौल को गरमा दिया है। मुंबई में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं अकोला जिले की एक मस्जिद के पास चाकू से हमला किए जाने के बाद कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के उपाध्यक्ष हिदायत पटेल की मौत हो गई। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम (AIMIM) नेता इम्तियाज जलील की कार को निशाना बनाया गया है।