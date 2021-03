अधीर रंजन ने ममता पर साधा निशाना, कहा - अगर साजिश है तो जांच की मांग क्यों नहीं करती TMC?

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले का मुद्दे पर आज भी सियासी आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अगर नंदीग्राम हादसा एक साजिश है तो सीएम ममता बनर्जी CBI, NIA, CID या SIT जांच की मांग क्यों नहीं करती हैं?

If there is a conspiracy, call CBI, NIA, CID or form an SIT. Why don't you (Mamata Banerjee) do it? Making an excuse of conspiracy, you want to get public sympathy. Where were the police, CCTV? Take out CCTV footage and the truth will come out: Adhir Ranjan Chowdhury, Congress pic.twitter.com/dyywYp0VJh