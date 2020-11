अधीर रंजन ने कपिल सिब्बल पर कसा तंज, कहा - बिना कुछ किए बोलना आत्मनिरीक्षण नहीं

नई दिल्ली। बिहार चुनाव परिणाम को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तारिक अनवर के बाद एक दिन पहले कपिल सिब्बल ने भी पार्टी हाईकमान की कार्यशैली पर करारा प्रहार किया है। इसके जवाब पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल पर हमला बोला है। अधीर रंजन ने कपिल सिब्बल पर पलटवार करते हुए कहा कि बिना कुछ किए बोलना आत्मनिरीक्षण नहीं है। पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि उन्होंने इस मामले में अभी तक क्या किया?

Speaking without doing anything is not introspection: Adhir Ranjan's dig at Kapil Sibal



