ओवैसी ने अफगानिस्तान पर केंद्र सरकार की मौजूदा नीति को लेकर साधा निशाना, कहा- हमें तालिबान से करनी चाहिए बात

नई दिल्ली।

तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इसके बाद से ही वहां हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। भारत में भी वहां के हालात पर चर्चा जोरशोर से हो रही है। तालिबान के बाद आने के बाद अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों पर क्या असर होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर असदुद्दी ओवैसी ने अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार की नीति की आलोचना की है।

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन आवैसी ने अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार की मौजूदा नीति पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने वर्ष 2013 में संसद में दिए अपने एक भाषण का जिक्र किया है। इस भाषण में ओवैसी ने भारत के सामरिक हितों को सुरक्षित करने के लिए तालिबान से संवाद स्थापित करने की वकालत की है।

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है- अफगानिस्तान से अमरीकी सेना की वापसी तय थी। वर्ष 2013 की शुरुआत में मैंने सरकार को हमारे सामरिक हितों को सुरक्षित करने के लिए तालिबान के साथ राजनयिक चैनल खोलने की सलाह दी थी। हमने अफगानिस्तान में 3 अरब डॉलर का निवेश किया है। मैंने कहा था लेकिन सरकार ने तब ध्यान नहीं दिया। अब सरकार क्या करेगी?

THREAD: US withdrawal from #Afghanistan was inevitable. As early as 2013, I’d advised govt to open diplomatic channels with #Taliban to secure our strategic interests. We’ve made $3 billion in investments in Afghanistan. But no one paid heed & now what’ll the govt do? 1/3 pic.twitter.com/uTyCZMzdhg