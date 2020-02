केजरीवाल सरकार में विभागों में नहीं होगा कोई बड़ा फेरबदल, सीएम के साथ छह मंत्री लेंगे शपथ

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल रविवार को तीसरी बार दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेंगे। रामलीला मैदान से करीब 12.30 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। उनके मंत्रिमंडल में छह सहयोगी भी शपथ ग्रहण करेंगे। पुराने मंत्रियों के साथ नई सरकार चलाने के लिए केजरीवाल ने अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं किया है। माना जा रहा हैं कि विभागों को लेकर कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा। इससे पहले अटकलें थी कि आप की नई सरकार में राघव चड्ढा, आतिशी जैसे कई युवा चेहरों को शामिल किया जा सकता है। शपथ समारोह के मंच पर दिल्ली को संवारने में अपना विशेष योगदान देने वाले 50 अतिथि भी शामिल होंगे।

आज केजरीवाल तीसरी बार लेंगे CM पद की शपथ, रामलीला मैदान में दिल्ली की जनता होगी मेहमान

विशेष अतिथियों में डॉक्टर, शिक्षक, बाइक एंबुलेंस राइडर्स, सफाई कर्मचारी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बस मार्शल, ऑटो ड्राइवर आदि शामिल होंगे। खास बात यह है कि दिल्ली की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पूरी दिल्ली को बुलावा भेजा गया है। एक अनुमान के अनुसार एक लाख लोग रामलीला मैदान पहुंच सकते हैंं। इसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने आवाजाही को आसान बनाने के लिए योजना बनाई है।

Sources: All Delhi ministers to again take oath as ministers in the new term.Portfolio allocation to be done later pic.twitter.com/nyQ6nizDdL