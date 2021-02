Amit Shah ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा - बंगाल के हालात में परिवर्तन के लिए है बीजेपी की रथ यात्रा

नई दिल्ली। आरएसएस और जनसंघ के चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर केंद्रीय कृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में मतुआ और राजवंशी समुदाय के एक विशाल रैली संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि बीजेपी की यह परिवर्तन यात्रा ममता को बदलने के लिए नहीं, बल्कि बंगाल के हालात को बदलने की यात्रा है।

I am promising that till the time election ends Mamata didi will also say,'Jai Shri Ram': Union Home Minister Amit Shah in Coochbehar. #WestBengal pic.twitter.com/kgnPkfomCm