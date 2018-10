कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, राहुल गांधी को हमारी सरकार से हिसाब मांगने का हक नहीं

हैदराबाद: मिशन 2019 की तैयारी में भाजपा जुट गई है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह इन दिनों दक्षिण भारत के दौरैे पर हैं। आज हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली। अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन ठकोसला के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें ना तो नेता और ना कोई नीति। इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि चार पीढ़ी तक कांग्रेस ने देश के साथ छलावा किया । गरीब जनता को ठगा गया । आज विपक्ष हमारी सरकार से हिसाब मांग रहा है। विपक्ष को हमसे हिसाब मांगने का कोई हक नहीं है।

KCR सरकार पर भी कसा तंज

वहीं अमित शाह ने KCR सरकार पर भी हमला बोला। अमित शाह ने कहा का ओवैसी के डर से मुख्यमंत्री केसी आर राव ने यहां हैदराबाद लिबरेशन डे बंद करा दिया। लेकिन मैं यहां की जनता से वादा करता हूं कि अगर प्रदेश में सरकार आएगी तो यह धूमधाम से मनाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से जनता के चेहरे में मुस्कान लौटी है। आने वाले समय में जनता को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा।

KCR government stopped celebrating Hyderabad Liberation Day due to Owaisi's fear in the state. When we come to power we will celebrate this day: BJP President Amit Shah in Hyderabad pic.twitter.com/Altz4N5j88