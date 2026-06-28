‘विमान से ज्यादा ईमान जरूरी’, उद्धव पर बरसे एकनाथ शिंदे, कहा- फडणवीस कपटी दोस्त के बारे में सब जानते हैं

पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2019 विधानसभा चुनाव में जनता ने शिवसेना (अविभाजित) और भाजपा को एक साथ सरकार बनाने का जनादेश दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उद्धव ठाकरे ने अपना रुख बदल लिया। उन्होंने कहा कि 2019 में भाजपा और अविभाजित शिवसेना ने एक ही विमान से उड़ान भरी थी, लेकिन बाद में वह दूसरे विमान में बैठ गए और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया।