‘डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय’ की नीति से तीन साल में नशे के काले कारोबार पर करो प्रहारः शाह

शाह ने कहा कि ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमापार के आतंकी नेटवर्क के साथ यह समस्या एक इवोल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। भारत डेथ ट्राइंएगल और डेथ क्रिसेंट के बीच में स्थित हैं और ड्रोन-आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सल के जरिए ड्रग का कारोबार इस लड़ाई को कठिन बना देता है। नशे के अपराधी टेक्नोलॉजी नेटवर्क काम कर रहे हैं मल्टी-डोमेन अपराध कर रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन के साथ ही कठोर तरीके नेटवर्क-सेंट्रिक लड़ाई लड़नी होगी। नशे के व्यापारी के प्रति रूथलेस और नशे के पीड़ित के प्रति सिम्पेथेटिक अप्रोच रखनी होगी। शाह ने एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट -2025 भी जारी की और जम्मू और गुवाहाटी में एनसीबी के जोनल कार्यालयों का ई-उद्घाटन भी किया। इस मौके पर ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोज़ल फोर्टनाइट कैंपेन भी शुरू किया जिसमें 6,000 करोड़ से अधिक के 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने का लक्ष्य रखा है।