दलित नेता गौतम को यूपी का प्रभार, युवा नेता श्रीनिवास के कंधों पर सेवादल का भार

दरअसल, पिछले कई दिनों से कांग्रेस संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद चल रही थी। इसके पहले चरण में कांग्रेस ने शुक्रवार को कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। जबकि संजय दत्त को हरियाणा और लालजी देसाई को ओडिशा प्रभारी बनाया गया है। सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। सबसे अधिक चर्चा उत्तर प्रदेश में गौतम की नियुक्ति को लेकर है। गौतम दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं और दलित समाज में उनकी पहचान है। पिछले दिनों वे बसपा प्रमुख मायावती से मिलने उनके घर पहुंच गए थे।