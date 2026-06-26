दिल्ली में जहरीली गैस बनी काल: सेप्टिक टैंक साफ करने उतरे 3 मजदूरों की मौत, समय पर नहीं पहुंच सका बचाव दल

Delhi Mundka accident: दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे तीन मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूरों ने सफाई के दौरान किसी तरह के सुरक्षा उपकरण नहीं पहन रखे थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण बचाव कार्य में देरी हुई।