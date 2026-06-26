26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

सहारनपुर में वैगनआर ने फॉर्च्यूनर को मारी जोरदार टक्कर, हरिद्वार जा रहे परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Fortuner WagonR Crash: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां देहरादून-पंचकूला हाईवे पर एक तेज रफ्तार वैगनआर कार ने आगे चल रही फॉर्च्यूनर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में फॉर्च्यूनर सवार सोनीपत (हरियाणा) के एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे सहारनपुर के रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून-पंचकूला हाईवे पर हुआ। पीछे से आई काल बनी वैगनआर कार चश्मदीदों और पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी हाईवे से गुजर रही थी, तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार वैगनआर कार ने फॉर्च्यूनर में पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त फॉर्च्यूनर में सवार लोग सोनीपत के रहने वाले थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार में सवार एक बुजुर्ग, दो महिलाओं और एक मासूम बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हरिद्वार स्नान के लिए निकला था परिवार पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनीपत का यह परिवार शुक्रवार को घर से हरिद्वार में गंगा स्नान और पवित्र दर्शनों के लिए निकला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि रास्ते में ही यह सफर एक खौफनाक त्रासदी में बदल जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही सोनीपत में मृतका के रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही रामपुर मनिहारान थाने की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर रास्ता साफ कराया। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर दुर्घटना के सही कारणों की जांच शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jun 26, 2026

Saharanpur Road Accident

सहारनपुर में देहरादून-पंचकूला हाईवे पर भीषण सड़क हादसा।

Fortuner WagonR Crash:उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां देहरादून-पंचकूला हाईवे पर एक तेज रफ्तार वैगनआर कार ने आगे चल रही फॉर्च्यूनर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में फॉर्च्यूनर सवार सोनीपत (हरियाणा) के एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे सहारनपुर के रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून-पंचकूला हाईवे पर हुआ।

पीछे से आई काल बनी वैगनआर कार

चश्मदीदों और पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी हाईवे से गुजर रही थी, तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार वैगनआर कार ने फॉर्च्यूनर में पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त फॉर्च्यूनर में सवार लोग सोनीपत के रहने वाले थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार में सवार एक बुजुर्ग, दो महिलाओं और एक मासूम बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

हरिद्वार स्नान के लिए निकला था परिवार

बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनीपत का यह परिवार शुक्रवार को घर से हरिद्वार में गंगा स्नान और पवित्र दर्शनों के लिए निकला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि रास्ते में ही यह सफर एक खौफनाक त्रासदी में बदल जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही सोनीपत में मृतका के रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

सूचना मिलते ही रामपुर मनिहारान थाने की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर रास्ता साफ कराया। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर दुर्घटना के सही कारणों की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

Published on:

26 Jun 2026 06:04 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सहारनपुर में वैगनआर ने फॉर्च्यूनर को मारी जोरदार टक्कर, हरिद्वार जा रहे परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘वह पार्टी और पर्यटन के नेता’, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के दो साल पूरे, BJP ने विदेश यात्राओं पर कसा तंज

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

दिल्ली मर्डर केस: मां की बांहों में सिमट कर सो रही थी मासूम, 45 मिनट तक उसके करवट बदलने का इंतजार करता रहा ‘कातिल’

delhi repe news
नई दिल्ली

उत्तर प्रदेशः सपा के पीडीए के जवाब में भाजपा का एपीडी फार्मूला

UP BJP NEW TEAM
नई दिल्ली

अनुशासनहीनता ही नहीं, नए समीकरणों से भी बढ़ी भाजपा की टेंशन

Chhattisgarh news, bjp chhattisgarh, political news,
नई दिल्ली

एफसीआरए विवाद के बीच गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों पर मंथन, दस जनपथ पर भरोसेमंदों से चर्चा

K C Venugopal
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.