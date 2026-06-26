सहारनपुर में वैगनआर ने फॉर्च्यूनर को मारी जोरदार टक्कर, हरिद्वार जा रहे परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Fortuner WagonR Crash: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां देहरादून-पंचकूला हाईवे पर एक तेज रफ्तार वैगनआर कार ने आगे चल रही फॉर्च्यूनर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में फॉर्च्यूनर सवार सोनीपत (हरियाणा) के एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे सहारनपुर के रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून-पंचकूला हाईवे पर हुआ। पीछे से आई काल बनी वैगनआर कार चश्मदीदों और पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी हाईवे से गुजर रही थी, तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार वैगनआर कार ने फॉर्च्यूनर में पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त फॉर्च्यूनर में सवार लोग सोनीपत के रहने वाले थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार में सवार एक बुजुर्ग, दो महिलाओं और एक मासूम बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हरिद्वार स्नान के लिए निकला था परिवार पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनीपत का यह परिवार शुक्रवार को घर से हरिद्वार में गंगा स्नान और पवित्र दर्शनों के लिए निकला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि रास्ते में ही यह सफर एक खौफनाक त्रासदी में बदल जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही सोनीपत में मृतका के रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही रामपुर मनिहारान थाने की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर रास्ता साफ कराया। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर दुर्घटना के सही कारणों की जांच शुरू कर दी है।

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