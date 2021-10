जम्मू रैली में बोले अमित शाह, अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप रहने वाले लोगों को मिला आरक्षण, बहुत जल्द गुज्जर समुदाय की बारी

नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर ( Amit Shah In Jammu Kashmir ) के दौरे के दूसरे दिन जम्मू में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के काम में किसी को खलल नहीं डालने देंगे। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप रहने वाले लोगों को आरक्षण मिला, बहुत जल्द गुज्जर समुदाय ( Gujjar Community ) को भी आरक्षण मिलेगा।

शाह ने कहा, 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस दौरान अमित शाह ने परिवारवाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में यहां सिर्फ परिवारवाद ही देखने को मिला, विकास के नाम पर लोगों के साथ धोखा हुआ है। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे।

