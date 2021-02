Amit Shah बोले - जम्मू-कश्मीर में धारा 370 विकास में रोड़ा था, हमने उसे हटा दिया

नई दिल्ली। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2021 पर कहा कि अब वहां पर शांति है। सभी स्तरों पर विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि धारा 370 की समाप्ति किसी के दबाव में नहीं हुई है। बल्कि हमारी सरकार ने जनता से किए गए वादों के अनुरूप उसे समाप्त किया है।

Many MPs said that bringing Jammu & Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021 means J&K won't get statehood. I am piloting the Bill, I brought it. I have clarified the intentions. Nowhere it's written that J&K won't get statehood. Where are you drawing conclusion from?: HM pic.twitter.com/yhAuG43NUG