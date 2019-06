नई दिल्ली। तीन तलाक बिल ( triple talaq Bill ) एकबार फिर शुक्रवार को लोकसभा में पेश हुआ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को संसद में पेश किया। लेकिन बिल के सदन में पेश होते ही विपक्ष ने फिर से हंगाम शुरू कर दिया। केन्द्रीय कानून मंत्री ने कहा कि ये बिल नारी न्याय और गरिमा का सवाल है। इस बिल पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े करते हुए जमकर विरोध किया। वहीं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि जो कुरान कहता है उनकी पार्टी उसी का सपोर्ट करती है।

क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी

मुस्लिम समाज से जुड़े तीन तलाक बिल का असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi ) ने संसद में विरोध किया। AIMIM प्रमुख ने कहा कि ट्रिपल तलाक बिल असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद ( Article ) 14 और 15 का उल्लंघन करता है। हमारे पास पहले से ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, CRPC धारा 125, मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम है। अगर ट्रिपल तलाक बिल एक कानून बन जाता है तो यह महिलाओं के खिलाफ और भी बड़ा अन्याय होगा।

A Owaisi: If a man gets arrested, how will he give allowance from jail? Govt says if a Muslim man commits this crime the marriage will remain intact&he'll be jailed for 3 yrs if punished by court. He'll be jailed for 3 yrs but marriage will be intact! What law is Mr Modi forming? https://t.co/vVANHqvHu1