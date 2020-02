अरविंद केजरीवाल 3.0ः शपथ ग्रहण से पहले 'धन्यवाद दिल्ली' के लगे पोस्टर, नायक-2 की बात कर दिया साफ संकेत

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन शपथ लेने से पहले धन्यवाद दिल्ली लिखे बड़े पोस्टर देश की राजधानी के चाैक चैराहों पर लग गए हैं। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर वायरल होते ही इसको लेकर चर्चा भी जारी है। बता दें कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र पाल गौतम मंत्री पद की शपथ लेंगे।

Delhi: A banner seen at Ramlila Ground where preparations are underway for the swearing-in ceremony of Chief Minister-designate Arvind Kejriwal https://t.co/PoxqhcX6Zv pic.twitter.com/s7gqnQP284