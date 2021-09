Gujarat : भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के अगले सीएम, मोदी और शाह के हैं करीबी

नई दिल्ली। विजय रुपाणी के इस्तीफे (Vijay Rupani Resigns) के बाद गुजरात का अगला मुख्यमंत्री ( New Chief Minister ) कौन होगा? इस सवाल का जवाब मिल गया है। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र भाई पटेल ( Bhupendra Patel ) के नाम पर सहमति बन गई है। बीजेपी ने एक बार फिर सरप्राइज देते हुए एक ऐसे नाम को आगे बढ़ाया है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था।

भूपेंद्र भाई पटेल के नाम का गुजरात के अगले सीएम के तौर पर ऐलान किया गया। भूपेंद्र भाई पटेल को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। यही नहीं गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के राइट हैंड भी रहे हैं। उन्हीं की सीट से ही भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है।

Gujarat: BJP MLA Bhupendra Patel elected as the new leader of BJP Legislative Party

Gujarat | Bhupendra Patel elected as the new leader of BJP Legislative Party, says Union Minister & BJP leader Narendra Singh Tomar



Bhupendra Patel will be sworn-in as Gujarat CM soon