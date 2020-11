Bihar : नीतीश कुमार आज लेंगे सीएम पद की शपथ, शाह और नड्डा होंगे समारोह में शामिल

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार सातवीं बार आज शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज नीतीश कुमार के साथ अधिकतम 36 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मंत्रिपरिषद में एनडीए में शामिल सभी दलों को स्थान दिया गया है। पटना में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शामिल होंगे। शपथग्रहण समारोह की तैयारी पटना में अंतिम चरण में है। बिहार के राज्यपाल नीतीश कुमार और उनके सहयोगी मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे।

Union Home Minister and BJP leader Amit Shah will also attend the oath-taking ceremony of Bihar Chief Minister-designate Nitish Kumar in Patna today.



