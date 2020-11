Bihar Chunav : अंतिम चरण की 78 सीटों पर वोटिंग शुरू, 1204 प्रत्याशी मैदान में

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की 78 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में सभी दलों के 1204 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान के साथ ही सभी का सियासी तकदीर ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस चरण में जनता दल यूनाइटेड के सांसद बैद्यनाथ महतो के निधन के बाद वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है।

Voting begins for the third and final phase of Bihar polls, 1204 candidates in fray for 78 Assembly seats.



Voting also being held for by-election in Valmiki Nagar Parliamentary seat, following the demise of sitting JD(U) MP Baidyanath Mahato. pic.twitter.com/jwpVYdprPV