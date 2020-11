Bihar : जेडीयू ने पटना में होर्डिंग्स लगा किया बड़ा दावा, कहा - तरक्की तो दिखती है

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर जेडीयू के नेता व कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। इस बार जेडीयू के नेता खुलकर बोलने के बदले पार्टी मुख्यालय पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर जीत की वजह बता रहे हैं। ऐसे ही एक बड़े होर्डिंग्स में जेडीयू ने दावा किया है कि बिहार में तरक्की तो दिखती है।

Bihar: Posters put up outside JD(U) office in Patna after CM Nitish Kumar-led NDA in the state registered a victory in #BiharElections



NDA won 125 seats in the state Assembly Polls (BJP 74, JDU 43, VIP 4 and HAM 4) pic.twitter.com/vWTBHJZyqs