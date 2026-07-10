राज ठाकरे के हिंदी वाले कटाक्ष पर सीएम फडणवीस का पलटवार, कहा- आपसे सियासी खतरा तो नहीं, पर मिमिक्री करते तो टॉप पर होते

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उन्होंने 'भाड़े के टट्टू' शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। इसके बाद उन्होंने इस शब्द के बारे में जाना और कहा कि संस्कारी भाषा में इसे 'भाटक गदर्भ' कहा जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा, "अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो उसे 'सुपारीबाज' (पैसे लेकर काम करने वाला) भी कहा जा सकता है।"