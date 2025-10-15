बिहार: महागठबंधन की नहीं सुलझ रही उलझन

दरअसल, महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के बीच पसंद की सीटों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस तरह के हालात में सीट बंटवारे की अधिकारिक घोषणा होना मुश्किल दिख रहा है। सीपीआई (एमएल) ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। वहीं कांग्रेस भी करीब 25 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की तैयारी में दिख रही है। इसके लिए सीईसी की बैठक चल रही है। उधर, राजद के नेता तेजस्वी यादव के दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात किए बिना पटना लौट गए।