नवनीत राणा बोलीं ‘हिंदू पैदा करें 3-4 बच्चे’, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन बोले- पहले आप करें शुरुआत

महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद रह चुकीं नवनीत राणा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मौलाना सैयद कादरी ने दावा किया है कि उसकी चार पत्नियां और 19 बच्चे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों का उद्देश्य भारत को पाकिस्तान बनाना है। इसलिए वें बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसी तर्क के आधार पर नवनीत राणा ने सवाल किया कि फिर हिंदू एक बच्चे पर ही क्यों संतुष्ट रहें। उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को भी कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस शुरू हो गई है।