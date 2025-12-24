30 सीटों की डिमांड, दे रहे 15… शरद गुट ने ठाकरे सेना का ऑफर ठुकराया, कहा- कांग्रेस का विकल्प खुला है

महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) और राज ठाकरे की मनसे के साथ आने की घोषणा ने राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है, वहीं दूसरी ओर मुंबई में एनसीपी (शरद पवार) और शिवसेना (उद्धव गुट) के बीच संभावित गठबंधन की बातचीत फिलहाल अटकती नजर आ रही है। मंगलवार रात दोनों दलों के नेताओं के बीच बीएमसी चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी।