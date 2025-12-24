भाजपा को पटखनी देने के लिए ठाकरे भाइयों ने किया गठबंधन, राज बोले- मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा

पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए है। राज ने अपने एक पुराने साक्षात्कार का जिक्र करते हुए कहा, किसी भी विवाद या झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। यहीं से दोनों भाइयों के साथ आने की नींव पड़ी। मनसे और शिवसेना (UBT) मिलकर मुंबई समेत 7 प्रमुख महानगरपालिकाओं में चुनाव लड़ सकती है।