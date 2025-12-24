24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

भाजपा को पटखनी देने के लिए ठाकरे भाइयों ने किया गठबंधन, राज बोले- मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Alliance: महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। आखिरकार ठाकरे भाइयों- उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने औपचारिक रूप से गठबंधन का ऐलान कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 24, 2025

Raj Thackeray and Uddhav Thackeray unite

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (Photo: IANS)

महाराष्ट्र की राजनीति में जिस 'ठाकरे ब्रांड' के एक होने का इंतजार दशकों से शिवसैनिक और मनसे कार्यकर्ता कर रहे थे, वह आज हकीकत बन गया है। बुधवार को मुंबई के वर्ली स्थित ब्लू सी होटल में संयुक्त पत्रकार परिषद के दौरान उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिलाकर आगामी महानगरपालिका चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की।

बालासाहेब के स्मारक पर माथा टेका

गठबंधन की औपचारिक घोषणा से पहले उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे अपने पूरे परिवार- रश्मि ठाकरे, शर्मिला ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे के साथ दादर के शिवाजी पार्क गए। वहां उन्होंने शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर एक ही कार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर पहुंचे।

राज ठाकरे की हुंकार- मुंबई का मेयर मराठी होगा

पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए है। राज ने अपने एक पुराने साक्षात्कार का जिक्र करते हुए कहा, किसी भी विवाद या झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। यहीं से दोनों भाइयों के साथ आने की नींव पड़ी। मनसे और शिवसेना (UBT) मिलकर मुंबई समेत 7 प्रमुख महानगरपालिकाओं में चुनाव लड़ सकती है।

नहीं बताया सीटों का फॉर्मूला

राज ठाकरे ने सीटों की संख्या बताने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य में पार्टियां चुराने वाली टोली सक्रिय है, इसलिए उम्मीदवारों की जानकारी सही समय पर दी जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा और कहा कि मुंबई का महापौर (मेयर) मराठी ही बनेगा और वह हमारा ही होगा।

उद्धव ठाकरे ने बोला हमला

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे मुंबई के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं। भाजपा के 'बंटेंगे तो कटेंगे' वाले नारे पर पलटवार करते हुए उद्धव ने मराठी जनता को सचेत रहने के लिए कहा।

उद्धव ने कहा, "संयुक्त महाराष्ट्र के शहीदों का अपमान न हो, इसलिए हम अपने कर्तव्यों के लिए साथ आए हैं। अब जो कोई भी मुंबई और महाराष्ट्र की ओर टेढ़ी नजर से देखेगा, उसका राजनीतिक खात्मा तय है।"

इस गठबंधन ने महाराष्ट्र की चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। जहां भाजपा विकास और हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ रही है, वहीं ठाकरे भाई 'मराठी अस्मिता' और 'भूमिपुत्र' का मुद्दा लेकर साथ आये है। अब 15 जनवरी को होने वाले चुनावों में जनता यह तय करेगी कि मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य बड़े शहरों की कमान किसके पास रहेगी।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र: ठाकरे भाइयों के बाद अब चाचा-भतीजा आएंगे साथ! 26 दिसंबर को अजित पवार करेंगे बड़ा ऐलान
मुंबई
Sharad Pawar Ajit Pawar Pune election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Dec 2025 01:57 pm

Published on:

24 Dec 2025 01:35 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / भाजपा को पटखनी देने के लिए ठाकरे भाइयों ने किया गठबंधन, राज बोले- मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी के बीच रोशन परिवार में छाई मायूसी, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद हॉस्पिटल में हुईं एडमिट

Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad Hospitalized this big reason amid brother wedding
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के बाद बेटी ईशा देओल का पहला वीडियो आया सामने, उदास दिखा चेहरा

ईशा देओल का पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद पहला वीडियो आया सामने, उदास दिखा चेहरा
बॉलीवुड

कुत्ते ने काटा, रेबीज का टीका लगवाया… फिर भी जिंदगी की जंग हार गई 5 साल की निशा

Nisha Shinde dog bite Rabies death in diva
मुंबई

धर्मेंद्र की फिल्म Ikkis में आखिर Agastya Nanda को क्यों किया कास्ट, जानें पूरा मामला

बॉलीवुड

BMC Election: ‘मराठी फैक्टर’ बिगाड़ देगा भाजपा का खेल? आज उद्धव-राज के साथ आने पर कैसे पड़ेगा असर

Devendra Fadnavis Uddhav Raj Thackeray
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.