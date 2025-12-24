भाजपा को पटखनी देने के लिए ठाकरे भाइयों ने किया गठबंधन, राज बोले- मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (Photo: IANS)
महाराष्ट्र की राजनीति में जिस 'ठाकरे ब्रांड' के एक होने का इंतजार दशकों से शिवसैनिक और मनसे कार्यकर्ता कर रहे थे, वह आज हकीकत बन गया है। बुधवार को मुंबई के वर्ली स्थित ब्लू सी होटल में संयुक्त पत्रकार परिषद के दौरान उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिलाकर आगामी महानगरपालिका चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की।
गठबंधन की औपचारिक घोषणा से पहले उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे अपने पूरे परिवार- रश्मि ठाकरे, शर्मिला ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे के साथ दादर के शिवाजी पार्क गए। वहां उन्होंने शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर एक ही कार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर पहुंचे।
पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए है। राज ने अपने एक पुराने साक्षात्कार का जिक्र करते हुए कहा, किसी भी विवाद या झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। यहीं से दोनों भाइयों के साथ आने की नींव पड़ी। मनसे और शिवसेना (UBT) मिलकर मुंबई समेत 7 प्रमुख महानगरपालिकाओं में चुनाव लड़ सकती है।
राज ठाकरे ने सीटों की संख्या बताने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य में पार्टियां चुराने वाली टोली सक्रिय है, इसलिए उम्मीदवारों की जानकारी सही समय पर दी जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा और कहा कि मुंबई का महापौर (मेयर) मराठी ही बनेगा और वह हमारा ही होगा।
शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे मुंबई के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं। भाजपा के 'बंटेंगे तो कटेंगे' वाले नारे पर पलटवार करते हुए उद्धव ने मराठी जनता को सचेत रहने के लिए कहा।
उद्धव ने कहा, "संयुक्त महाराष्ट्र के शहीदों का अपमान न हो, इसलिए हम अपने कर्तव्यों के लिए साथ आए हैं। अब जो कोई भी मुंबई और महाराष्ट्र की ओर टेढ़ी नजर से देखेगा, उसका राजनीतिक खात्मा तय है।"
इस गठबंधन ने महाराष्ट्र की चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। जहां भाजपा विकास और हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ रही है, वहीं ठाकरे भाई 'मराठी अस्मिता' और 'भूमिपुत्र' का मुद्दा लेकर साथ आये है। अब 15 जनवरी को होने वाले चुनावों में जनता यह तय करेगी कि मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य बड़े शहरों की कमान किसके पास रहेगी।
