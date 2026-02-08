लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! खाते में फिर आएंगे रुके हुए 1500 रुपये, बस करना होगा यह काम

महिला एवं बाल विकास विभाग ने साफ किया है कि सरकार की मंशा यही है कि सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिले। जिन लाडली बहनों की किश्तें पिछले कुछ महीनों से नहीं आ रही हैं, उन्हें तुरंत अपनी प्रोफाइल चेक कर सुधार कर लेना चाहिए ताकि उनका लाभ फिर से शुरू हो सके। यदि महिलाएं इस निर्धारित अवधि के भीतर ई-केवाईसी से जुड़ी गलतियां सुधार लेती हैं, तो रुकी हुई राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। लगभग 2.3 करोड़ से अधिक लाभार्थी इससे जुड़े हैं।