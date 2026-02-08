Holi Special Train: होली पर घर जाना होगा आसान, रेलवे चलाएगी 440 हॉलिडे स्पेशल ट्रेनें

होली (Holi Special Train) के त्योहार पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे ने मिलकर कुल 440 होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे की इस पहल से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों की ओर जाने वाले लाखों प्रवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वे पूरी तैयारी कर रहे हैं।