भाजपा ने धर्मेंद्र और भूपेंद्र पर खेला दांव, बिहार और बंगाल की संभालेगे कमान

भाजपा ने राज्यों के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए चुनाव प्रभारियों और सहप्रभारियों की नियुक्ति के जरिए खास राजनीतिक संदेश भी दिया है। बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोनों ओबीसी चेहरे हैं। माना जा रहा है कि राज्य में ओबीसी के निर्णायक वर्ग होने के कारण पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत इन तीनों चेहरों को जिम्मा सौंपा है। प्रधान के नीतीश कुमार से अच्छे रिश्ते हैं और 2010 और 2015 का बिहार चुनाव का संचालन कर चुके हैं। इस वजह से भी उन्हें प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रहते बंपर जीत दिला चुके सीआर पाटिल को उनके बूथ मैनेजमेंट कौशल के कारण पार्टी ने बिहार का सहप्रभारी बनाया है।