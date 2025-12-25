25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

अरावली पर्वतमाला-मनरेगा से कांग्रेस को मिलेगी संजीवनी!

-गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में बड़े जन-आंदोलन व यात्राओं की तैयारी -राहुल फिर कर सकते हैं भारत जोड़ो जैसी यात्रा -27 को सीडब्ल्यूसी की बैठक में बनेगी सरकार को घेरने की रणनीति

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed

Dec 25, 2025

शादाब अहमद

नई दिल्ली। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर मचे बवाल से कांग्रेस को एक बड़ा जन मुद्दा हाथ आ गया है। कांग्रेस अरावली और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को समाप्त करने के मुद्दे में जनसमर्थन हासिल कर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अरावली बचाने और मनरेगा को बहाल करने के लिए गुजरात के महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की 27 दिसंबर को होने वाली बैठक में किया जाएगा।

दरअसल, कांग्रेस अब तक गांधी परिवार को इडी, सीबीआई में फंसाने जैसे मुद्दों पर आंदोलन कर रही थी। इसमें जन समर्थन हासिल करना मुश्किल रहा है। अब अरावली पर्वतमाला पर छिड़ी बहस से केन्द्र सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिख रही है। साथ ही इस मुद्दे पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में घर-घर में चर्चा देखने को मिल रही है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को अब इसमें संजीवनी दिख रही है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अरावली के मुद्दे को सबसे पहलेे उठाया। राजस्थान में कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता इस मुद्दे पर प्रतिदिन कुछ न कुछ बयान या प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस अरावली के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करने की रणनीति पर काम कर रही है।

खेड़ा की गहलोत से बैठक

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि अरावली के मुद्दे पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत सबसे ज्यादा मुखर दिख रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले कांग्रेस के मीडिया व प्रचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा की जयपुर में गहलोत से लंबी बैठक हुई। ऐसे बताया जा रहा है कि इस बैठक में अरावली और मनरेगा को लेकर जन आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा हुई है। साथ ही आंदोलन किसी यात्रा या सभाओं के माध्यम से करवाने पर चर्चा हुई।

दो साल बाद गुजरात में चुनाव

कांग्रेस गुजरात में वापसी के लिए भरसक कोशिश में जुटी हुई है। जहां 2027 के अंत में विधानसभा चुुनाव होने हैं। फिलहाल गुजरात में संगठन सृजन कार्यक्रम पूरा किया गया है। अब कांग्रेस प्रदेश व जिला इकाइयों को मोबीलाइज करने के लिए राहुल के कार्यक्रम तय करवा सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Dec 2025 12:03 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / अरावली पर्वतमाला-मनरेगा से कांग्रेस को मिलेगी संजीवनी!

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

वेज बिरयानी की जगह कस्टमर को परोसा मांस…धर्म बदलकर दुकान चलाने पर गाजियाबाद में बवाल

ghaziabad loni case bones found in veg biryani
नई दिल्ली

नए साल में जाम से निपटेगी रेखा सरकार, 2026 में ये बड़े प्रोजेक्ट बदलेंगे दिल्ली की दशा, जानें पूरी डिटेल

Rekha Gupta government will tackle traffic jams in Delhi
नई दिल्ली

भाषण देने से पहले नर्वस हो गए थे, भूल गए एक पैर में जूता पहनना

Atal jayanti, Sushasan Diwas 20205, Atal bihari ke kisse
Patrika Special News

अरावली और ‘जी राम जी’ पर विपक्ष हमलावर तो भाजपा पलटवार में जुटी

राजनीति

विधायक ने 17 साल की लड़की को घर बुलाकर किया रेप…उम्रकैद के बाद मिली जमानत पर भड़के केजरीवाल, सोनिया गांधी से मिली पीड़िता

Arvind Kejriwal on rape Kuldeep Singh Sengar granted bail delhi high court
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.