रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, शाहीन बाग में बैठे हैं टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग ( Shaheen bagh ) में पिछले डेढ़ महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।

नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) को लेकर हो रहे विरोध पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि शाहीन बाग में भारत को तोड़ने वाले बैठे हैं। ये टुकड़े-टुकड़े गैंग है।

ये विरोध CAA का विरोध नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का विरोध है।

प्रसाद ने ये भी कहा कि हम कई बार बोल चुके हैं कि सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीनता है। इस देश का हर मुस्लिम नागरिक इज्जत के साथ इस देश में रहता है और रहेगा।

हमने सीएए को लेकर जितनी भी लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसका पालन किया बावजूद आप लोग धरने पर बैठे हैं।

