AAP के आरोपों पर BJP का पलटवार, बोले- नई शराब नीति में तय मानकों का हुआ उल्लंघन, अरविंद केजरीवाल दें सही जवाब

बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति में गड़बड़ी की गई। उन्होंने कहा कि, नई शराब नीति में तय मानकों का उल्लंघन किया गया। बीजेपी नेता ने कहा कि, एक्साइज डिपार्टमेंट न 25 अक्टूबर 2021 को नोटिस के जरिए पूछे गए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता ना भ्रम फैला रही है, बल्कि झूठ भी बोल रही है।

शराब नीति में मैन्यूफैक्चरर भी यही हैं, रिटेलर भी यही हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी यही हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति पर जवाब भी मांगा है। उन्होंने कहा कि, आप सरकार ने शराब माफियाओं को 144 करोड़ रुपए वापस किया, जबकि शराब पॉलिसी के मुताबिक किसी को भी पैसा वापस नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने किया। जबकि किसी छोटो व्यापारी को इन्होंने एक रुपया भी वापस नहीं किया।





BJP Leader Sudhanshu Trivede and Parvesh Singh Attack On Aam Aadmi Party On Delhi Excise Policy Case