देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहेब को दी श्रद्धांजलि, शिवसैनिकों ने कहा- 'महाराष्ट्र में हमारी सरकार'

नई दिल्ली। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की आज पुण्यतिथि है। मुंबई के शिवाजी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सभी दलों के नेता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। इधर भाजपा और शिवसेना की तल्खी के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस भी श्रद्धांजलि देने शिवाजी पार्क पहुंचे।

उनके साथ बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े भी थे। देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहेब की समाधि स्थल पर पुष्प चढ़कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि इस दौरान कुछ शिवसैनिकों ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नारेबाजी की।

बता दें कि थोड़ी देर पहले ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ शिवाजी पार्क पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने पुष्प चढ़ाकर बाला साहेब को श्रद्धांजलि दी। ठाकरे परिवार के जाने के बाद फडणवीस पहुंचे।

